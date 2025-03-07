أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

على مسئولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز لضمه نهاية الموسم الجاري.

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى حد السيول على سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة.

لحظة تعرض رتل للجيش السوري لكمين على طريق اللاذقية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض رتل للجيش السوري لكمين على طريق اللاذقية.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 36 مسجدا في 16 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح ٣٦ مسجدًا اليوم الجمعة، ٣٣ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و٣ مساجد صيانةً وتطويرًا.

رسميا، حمزة الجمل مديرا فنيا لـ إنبي وأحمد فتحي مدربا وحمص مدربا عاما

قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي تعيين حمزة الجمل مديرًا فنيًّا للفريق الأول بنادي إنبي، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني الجديد.

بيان من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرًا محدثًا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.

مش هقول بشكل مباشر، بيان من إيناس عز الدين عن زواج والدتها بخطيبها

خرجت المطربة إيناس عز الدين عن صمتها ردًّا على الجدل الذي أثير حول تصريحاتها الأخيرة بشأن والدتها، بعد أن تم سؤالها في أحد اللقاءات التلفزيونية عن قصة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "ست قامت بخطف خطيب بنتها وتزوجته".

أقل سعر لـ البتلو وانخفاض الضاني 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الجمعة؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بسبب توقيت أذان الفجر خلال شهر رمضان المبارك، حيث ترفع بعض المساجد الآذان تزامنًا مع أذان إذاعة القرآن الكريم بينما تنتظر مساجد أخرى حتى انتهاء الأذان فى الإذاعة ثم رفعه عبر مكبرات الصوت.

ترامب عن زيارته المرتقبة للسعودية: سأبرم اتفاقا بتريليون دولار هم الآن أصبحوا أكثر ثراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك عبر شراء معدات عسكرية.

اليوم، احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عاما على تأسيسه

يقيم الأزهر الشريف، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت في الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام 361 هـ، الموافق 21 يونيو عام 972 م، وذلك بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته.

كنت محتاج فلوس ضروري، اعترافات مثيرة للمتهم بتهشيم واجهة بنك شهير بالدقي

اعترف الموظف المتهم بتحطيم اللوح الزجاجي لواجهة فرع أحد البنوك الشهيرة بمنطقة الدقي عن طريق إلقاء حجارة أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب الواقعة بسبب رفض الموظفين تسليمه الفيزا الخاصة به لحضوره بعد المواعيد الرسمية.

غياث وسهيل ومقداد فتيحة، انتفاضة جنرلات الأسد هل تكرر ما فعله الشرع مع الرئيس الهارب

يبدو أن الأحداث المتسارعة في سوريا تنبأ بمستقبل غامض لهذ البلد حيث يتخوف البعض من أن انفجار الوضع الأمني بصورة مفاجأة في سوريا قد يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع مع بشار الأسد حيث استيقظ السوريين والعالم على هروب الرئيس السابق فجأة بعد تقدم العناصر المسلحة بجميع محافظات سوريا.

الزمالك يواجه مودرن سبورت اليوم في دور الـ16 بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها اليوم الجمعة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ثلوج وأمطار غزيرة تضرب شوارع وميادين الإسكندرية فجرا (فيديو وصور)

شهدت بعض مناطق شرق وغرب ووسط محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة مصاحبة بثلوج، وانخفاض درجات الحرارة والصقيع ورياح وسط سوء الأحوال الجوية تضرب المدينة الساحلية ليلًا وسط هطول أمطار خفيفة على وسط المحافظة.

سجل هدفين وكان هيعمل مشكلة مع الحكم، كهربا يقود الاتحاد الليبي للفوز على الترسانة

قاد محمود كهربا فريق الاتحاد الليبي للفوز أمام نظيره الترسانة، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 15 للمجموعة الثالثة لبطولة الدوري الليبي.

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الاشتباكات المسلحة في سوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانتها الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية في جهودها لضبط الأمن.

الركاب شتموني وأنا حافظ كتاب الله، كمسري أتوبيس الإسكندرية يروي بالدموع تفاصيل واقعة "النص جنيه" (فيديو)

قال تامر كمال، كمسري أتوبيس الإسكندرية صاحب واقعة “النص جنيه” إنه جرى تصوير واقعة الأتوبيس كأنه هو المعتدي على راكبة وشخصين آخرين، متابعًا: "تم اجتزاء الواقعة التي تم تصويرها على رد فعلي فقط دون باقي التفاصيل، فأنا حافظ لكتاب الله وخريج جامعة الأزهر كلية الآداب".

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد مودرن سبورت

مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة وأهمها مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر بعد مطالبات الأبيض بتأجيل اللقاء ورفض اتحاد الكرة طلب الزمالك.

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

انفجر صاروخ "ستارشيب" التابع لـسبيس إكس في الفضاء، يوم الخميس بعد دقائق من الإطلاق من تكساس، فيما تمثل ثاني تجربة فاشلة على التوالي هذا العام لبرنامج إيلون ماسك الهادف لإطلاق صاروخ إلى المريخ.

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