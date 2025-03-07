مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد مودرن سبورت

مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة وأهمها مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر بعد مطالبات الأبيض بتأجيل اللقاء ورفض اتحاد الكرة طلب الزمالك.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر دور الـ 16

الزمالك ضد مودرن سبورت - 9:30 مساءً - قناة أوتايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد المصري - 9:30 مساءً - قناة أوتايم سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

تولوز ضد موناكو - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد ماينز - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري ضد جنوي - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء ضد الهلال - 9 مساءً - SSC EXTRA 1 HD.

أهلي جدة ضد الخليج - 9 مساءً - SSC EXTRA 2 HD.

النصر ضد الشباب - 9 مساءً - SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

المعادي واليخت ضد الأهلي - 9:30 مساءً

زد ضد مسار - 9:30 مساءً

وادي دجلة ضد مودرن سبورت - 9:30 مساءً

الزمالك ضد بيراميدز - 9:30 مساءً

المقاولون ضد البنك الأهلي - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشحانية ضد السد القطري - 8:30 مساءً

الريان ضد الخور - 8:30 مساءً

أم صلال ضد الغرافة - 8:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

بودرامسبور ضد قاسم باشا - 7:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

إستريلا ضد جل فيسنتي - 10:15 مساءً

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