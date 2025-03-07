مش هقول بشكل مباشر، بيان من إيناس عز الدين عن زواج والدتها بخطيبها

خرجت المطربة إيناس عز الدين عن صمتها ردًّا على الجدل الذي أثير حول تصريحاتها الأخيرة بشأن والدتها، بعد أن تم سؤالها في أحد اللقاءات التلفزيونية عن قصة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "ست قامت بخطف خطيب بنتها وتزوجته".

وقالت إيناس عز الدين في بيان، إنها طُلب منها خلال اللقاء قراءة السؤال من ورقة، حيث تم طرح سؤال كالتالي: "الست اللي خطفت خطيبك واتجوزته وحكيتِ عنها على صفحتك كنتِ تقصدي بيها والدتك؟".

وأضافت المطربة في ردها: "أنا رديت إكرامًا لأمي التي ربتني وسعت في حياتي، وأمي التي تعبت من أجلنا، ولم أتمكن من الإجابة بشكل مباشر، لأنني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.