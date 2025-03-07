الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مش هقول بشكل مباشر، بيان من إيناس عز الدين عن زواج والدتها بخطيبها

المطربة إيناس عز
المطربة إيناس عز الدين، فيتو

 خرجت المطربة إيناس عز الدين عن صمتها ردًّا على الجدل الذي أثير حول تصريحاتها الأخيرة بشأن والدتها، بعد أن تم سؤالها في أحد اللقاءات التلفزيونية عن قصة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "ست قامت بخطف خطيب بنتها وتزوجته".

وقالت إيناس عز الدين في بيان، إنها طُلب منها خلال اللقاء قراءة السؤال من ورقة، حيث تم طرح سؤال كالتالي: "الست اللي خطفت خطيبك واتجوزته وحكيتِ عنها على صفحتك كنتِ تقصدي بيها والدتك؟".

وأضافت المطربة في ردها: "أنا رديت إكرامًا لأمي التي ربتني وسعت في حياتي، وأمي التي تعبت من أجلنا، ولم أتمكن من الإجابة بشكل مباشر، لأنني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال".

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ايناس عز الدين المطربة ايناس عز الدين تريند
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