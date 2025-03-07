جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بسبب توقيت أذان الفجر خلال شهر رمضان المبارك، حيث ترفع بعض المساجد الآذان تزامنًا مع أذان إذاعة القرآن الكريم بينما تنتظر مساجد أخرى حتى انتهاء الأذان فى الإذاعة ثم رفعه عبر مكبرات الصوت.

أوقاف المنوفية تحسم الجدل حول توقيت أذان الفجر خلال شهر رمضان

تواصلت فيتو مع الشيخ حسام الشتيحي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، وقال: توقيت أذان المنوفية طبقًا لهيئة المساحة يتزامن في بعض الأيام مع أذان محافظة القاهرة وبعض الأيام الأخرى قبله أو بعده، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يقوم المؤذن برفع الأذان مع أذان إذاعة القران الكريم يومًا ثم فى يوم آخر يرفع الأذان بعد أذان الراديو.

وأكد أنه تم التنبيه على أن يتم رفع أذان الفجر في عموم مساجد المنوفية تزامنًا مع أذان إذاعة القران الكريم وذلك خلال أيام شهر رمضان فقط، على أن يكون رفع أذان المغرب عقب أذان إذاعة القران الكريم.

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