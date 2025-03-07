سجل هدفين وكان هيعمل مشكلة مع الحكم، كهربا يقود الاتحاد الليبي للفوز على الترسانة

قاد محمود كهربا فريق الاتحاد الليبي للفوز أمام نظيره الترسانة، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 15 للمجموعة الثالثة لبطولة الدوري الليبي.

وانتقل كهربا بشكل نهائي إلى نادي الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من النادي الأهلي.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا، هدفين للاتحاد الليبي في الدقيقتين 17 و25 ثم سجل صالح الطاهر الهدف الثالث في الدقيقة 58 ومن ثم أنهى الفريق الليبي اللقاء بثلاثية دون رد.

وبهذه النتيجة وصل الاتحاد الليبي إلى النقطة 21 في المركز الثالث المجموعة الثالثة بجدول ترتيب المسابقة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين من عمر البطولة.

وشهدت المباراة بالدقائق الأخيرة موقفًا مثيرًا من محمود كهربا بعدما انفعاله على الحكم بالتصفيق له بعد حصوله على كارت أصفر مما دفع زميله في الفريق للتدخل لإبعاده عن حكم المباراة لتهدئته.

ونجح محمود كهربا في تسجيل هدفه الثالث في بطولة الدوري الليبي بعدما سجل هدفًا أمام فريق المجد في الجولة العاشرة.

ولعب كهربا مع الاتحاد 4 مواجهات بواقع 249 دقيقة، قبل مباراة الترسانة سجل خلالهم هدف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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