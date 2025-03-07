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الركاب شتموني وأنا حافظ كتاب الله، كمسري أتوبيس الإسكندرية يروي بالدموع تفاصيل واقعة "النص جنيه" (فيديو)

كمسري أتوبيس الإسكندرية،
كمسري أتوبيس الإسكندرية، فيتو

قال تامر كمال، كمسري أتوبيس الإسكندرية صاحب واقعة “النص جنيه” إنه جرى تصوير واقعة الأتوبيس كأنه هو المعتدي على راكبة وشخصين آخرين، متابعًا: "تم اجتزاء الواقعة التي تم تصويرها على رد فعلي فقط دون باقي التفاصيل، فأنا حافظ لكتاب الله وخريج جامعة الأزهر كلية الآداب".

 

أول ظهور لكمسري أتوبيس الإسكندرية 

وأوضح، أنه جرى استفزازه من إحدى السيدات بعد أن اعترضت في البداية على تعريفة الأجرة وهي ١٤.٥ جنيه موحدة، ثم افتعلت أزمة بسبب باقي النص جنيه، وظللت متماسكًا رغم سبها لي أكثر من مرة وتحريضها للركاب.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا في أول ظهور لـكمسري أتوبيس الاسكندرية كشف  فيها تفاصيل جديدة عن  الواقعة التي ظهر فيها وكأنه يعتدي على الركاب. 

وأضاف كمساري أتوبس الإسكندرية باكيًا: "بعد ذلك لم أتمالك نفسي عندما سبتني بأمي فهي متوفاة، وأمي غالية عليَّ وما زلت أعاني ألم فراقها فلا يصح أن تقوم بسبها، ورغم ذلك حاولت السكوت لكن انفعالي زاد عندما تضامن معها راكبان آخران وقاما أيضًا بالسب".

كمسري الأتوبيس لم أستأجر بلطجية 

وأكد تامر، أنه لم يستأجر بلطجية أو يعتدي على أحد بل كان متوجهًا إلى القسم وبعد ذلك تدخل ركاب آخرين لإنهاء الموقف، لافتًا إلى أنه رجل مسالم ومشهود له بالأخلاق الحميدة بين زملائه وفي منطقة سكنة ولا أحد اشتكى منه من قبل.

وأردف: "أنا حاصل على ليسانس آداب جامعة الأزهر وحافظ القرآن وارتضيت أن أعمل كمسري ".

 وأشار إلى أنه تم إيقافه عن العمل 10 أيام وينتظر التحقيق معه، مؤكدًا أنه إن أخطأ فهو كان رد فعل مما حدث معه.

واختتم: "وهذه ليست المرة الأولى يتم الاعتداء عليَّ وعلى زملائي فنحن أمام الركاب وكأننا نحن المسؤولين لكن ما حدث في الواقعة الأخيرة زاد عن حده بسبب سب والدته المتوفاة وكان يجب أن يتخذ إجراءاته القانونية في الواقعه وما تم تصويره مخالف للحقيقة وتجني علي كثيرا، وفغي النهاية  الكمسري والسائق بشر ونحن نعمل بجد لفتح بيوتنا ونعاني كما يعاني الجميع ولكن نتحمل من أجل بلدنا وعائلتنا ".

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