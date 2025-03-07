غياث وسهيل ومقداد فتيحة، انتفاضة جنرلات الأسد هل تكرر ما فعله الشرع مع الرئيس الهارب

يبدو أن الأحداث المتسارعة في سوريا تنبأ بمستقبل غامض لهذ البلد حيث يتخوف البعض من أن انفجار الوضع الأمني بصورة مفاجأة في سوريا قد يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع مع بشار الأسد حيث استيقظ السوريين والعالم على هروب الرئيس السابق فجأة بعد تقدم العناصر المسلحة بجميع محافظات سوريا.

ماذا يحدث في اللاذقية معقل عائلة الأسد

وفي أحدث إحصائية لعدد قتلى الاشتباكات المسلحة أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، معقل عائلة الأسد، غرب سوريا عن فرض "حظر تجوال حتى الساعة العاشرة صباحًا" يوم الجمعة، بعد مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد خلفت أكثر من 70 قتيلًا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 70 قتيلًا غالبيتهم من قوات الأمن السوري ومسلّحين موالين للأسد، خلال اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين دارت الخميس باللاذقية، معقل الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.

بيان المجلس العسكري لتحرير سوريا

ورغم إعلان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن الجيش بدأ عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي والطريق المؤدي إلى مدينة جبلة التي كانت بداية الشرارة للأحداث، إلا أن هناك بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إلى الضابط في جيش النظام السوري السابق العميد الركن غياث سليمان دلا، يعلن فيه إنشاء "المجلس العسكري لتحرير سوريا" بعد هجوم على قوات الأمن العام في محافظة اللاذقية.

ووفق البيان الذي تم تداوله، يهدف المجلس إلى "تحرير كامل التراب السوري.

خلايا نظام بشار الأسد

ومن جانبها أفادت الإخبارية السورية عن مصادر أمنية، بورود معلومات تفيد بتحركات خلايا لنظام بشار الأسد التي نفذت عمليات في ريف اللاذقية غربي سوريا.

وذكرت المصادر الأمنية أن المجلس العسكري الذي شكله العميد السوري غياث دلا وسع نفوذه وتحالف مع قيادات سابقة بجيش بشار الأسد.

وأفادت بأن دلا أنشأ تحالفًا مع محمد محرز جابر قائد قوات صقور الصحراء سابقًا.

كما أوضحت أن غياث دلا تحالف مع ياسر رمضان الحجل الذي كان قائدًا ميدانيًّا بمجموعات سهيل الحسن.

وبينت أيضًا أن المجلس العسكري بقيادة غياث دلا حصل على تسهيلات لوجستية من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت المصادر ذاتها إن بشار الأسد على علم بالتنسيق الجاري بين جميع المجموعات المسلحة بدعم وإشراف دولة خارجية، وفق ما نقلته الإخبارية السورية.

مجموعة سهيل الحسن

والغريب في الأمر أن تحركات غياث دلا المسلحة لم تكن منفردة بل ظهرت مجموعة مسلحة أخرى وفي نفس التوقيت تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد وهو ما أعلنت عنه قوات الأمن السورية، أمس الخميس، حيث أكدت أنها تخوض اشتباكات غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي قوله إن "المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".

وأكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

فيديو حصري للحظة تعرض رتل للجيش السوري لكمين على طريق اللاذقية - حلب#العربية pic.twitter.com/bqOLkWrNlq — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 6, 2025

وأفاد في تصريحاته بأن قوات الأمن تمكنت من امتصاص الهجوم الذي وصفه بالغادر، مشددا على أنهم سيعملون على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وإعادة الاستقرار للمنطقة وحفظ الممتلكات.

مجموعة مقداد فتيحة تعلن السيطرة على 90% من الساحل السوري

ومن غياث دلا وسهيل الحسن إلى لاعب مسلح جديد في الساحة بطلها مقداد فتيحة، الضابط في الجيش السوري المنحل والذي سبق أن أعلن تأسيس لواء "درع الساحل"، حيث أكد مساء الخميس أن 90% من مناطق الساحل السوري أصبحت تحت سيطرة المجموعات التي بدأت اشتباكات مع السلطات الجديدة مساء أمس.

ووجه “فتيحة” النداء إلى مكونات الشعب السوري المختلفة قائلًا: "أنتم عون لنا ونحن عون لكم"، ودعا الجميع "إلى الجهاد".

كان مقداد فتيحة أعلن إطلاقه عملية لـ"إنهاء وجود جبهة النصرة" بالساحل السوري، في إشارة لقوات الحكومة السورية الجديدة.

وقال فتيحة في مقطع مرئي بثه عبر "فيسبوك" مساء الخميس، إنه اتخذ قرارا بـ"إنهاء وجود جبهة النصرة" في مناطق الساحل السوري.

اعتقال إبراهيم حويجة يفجر الأوضاع

وانفجار الأوضاع الأمنية في سوريا جاء بالتزامن مع إعلان اعتقال اللواء إبراهيم حويجة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في ريفي جبلة واللاذقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن ومجموعات مسلحة من فلول ميليشيات الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها مساء الخميس، إن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد".



وبدأت التطورات الخطيرة عندما باشرت قوات الأمن العام حملة أمنية في ريف جبلة.

وأوضحت وكالة سانا أن إبراهيم حويجة أشرف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في مارس 1977.

الجيش السوري يبدأ عمليات تمشيط واسعة في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أمس الخميس أن الجيش بدأ عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي والطريق المؤدي إلى منطقة جبلة.



وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية للوكالة الرسمية للأنباء سانا: "بدأنا عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي وأوتستراد إم 4 باتجاه مدينة جبلة".

وكانت قيادة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة أكدت في بيان أنها ستتخذ "الإجراءات الصارمة" لضمان حماية جميع أبنائها دون تمييز.



من جانب آخر، نقلت وكالة سانا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة العقيد حسن عبد الغني قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعا عن قتلة ومجرمين الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".

وأضاف موجها حديثه للجماعات المسلحة: "لقد هزمتم رغم تحصيناتكم وعتادكم واليوم أنتم مشتتون بين الجبال لا ملجأ لكم سوى المحاكم حيث ستواجهون العدالة".



وتابع: "أما العناصر المتبقون فلا تكونوا وقودا لحرب خاسرة بشار هرب وترككم لمصيركم فلا تكرروا الخطأ حتى لا يكون الخطأ الأخير" على حد تعبيره.

وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي حسبما نقلت عنه وكالة سانا الخميس: "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا هاجمت مجموعات عدة من فلول ميليشيات الأسد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها ما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قواتنا".

وأضاف أنه تم استنفار القوات في المحافظة بشكل كامل والتمكن من "امتصاص الهجوم" في ريف جبلة ولكن لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة.



وأشار كنيفاتي إلى وصول تعزيزات من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع.

حظر تجوال بمحافظة طرسوس

فيما أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية التي تنحدر منها عائلة الأسد فرض "حظر تجوال حتى الساعة العاشرة" من صباح الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



كما أعلنت محافظة طرطوس أنه نظرا للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري والتي تخللتها أعمال شغب وعنف تقرر فرض حظر تجوال في جميع أنحاء مدينة طرطوس وذلك اعتبارا من ليل الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.