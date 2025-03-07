الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

لحظة تعرض رتل للجيش السوري لكمين على طريق اللاذقية (فيديو)

تعرض رتل للجيش السوري
تعرض رتل للجيش السوري لكمين، فيتو

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض رتل للجيش السوري لكمين على طريق اللاذقية بحسب ما نشرته "العربية".

وقُتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، الخميس، في هجمات نفّذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، على خلفية توترٍ تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.

وأفاد المرصد بارتفاع "حصيلة القتلى من جراء هجمات وكمائن نفّذها مسلّحون مُوالون للأسد في بلدة جبلة وريفها، إلى 16 عنصرًا من قوات الأمن السوري، في هجماتٍ هي الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد" في ديسمبر الماضي.

 

في المقابل قُتل 28 مسلحًا مواليًا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الخميس، خلال الاشتباكات مع قوات الأمن في محافظة اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فرضت السلطات حظر تجول في المنطقة.

 

ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تُواجه إدارة الرئيس أحمد الشرع، منذ وصوله إلى دمشق، بعد نزاع مدمّر بدأ قبل 13 عامًا.

وأرسلت وزارة الدفاع السورية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "تعزيزات عسكرية ضخمة" إلى منطقة جبلة وريفها "لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة".

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