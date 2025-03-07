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ثاني تجربة فاشلة، لحظة تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

تحطم صاروخ ستارشيب
تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه، فيتو

انفجر صاروخ "ستارشيب" التابع لـسبيس إكس في الفضاء، يوم الخميس بعد دقائق من الإطلاق من تكساس، فيما تمثل ثاني تجربة فاشلة على التوالي هذا العام لبرنامج إيلون ماسك الهادف لإطلاق صاروخ إلى المريخ.

 

انفجار صاروخ ستارشيب

يأتي فشل الاختبار بعد أكثر من شهر من انفجار مركبة "ستارشيب" السابعة. 

إخفاقات المتتالية لـ سبيس إكس

ووقعت الإخفاقات المتتالية في مراحل مبكرة سبق أن تجاوزتها "سبيس إكس" بسهولة، مما يشير إلى انتكاسات لبرنامجٍ كان ماسك يسعى لتسريعه هذا العام.

 

وانطلقت المركبة، التي يبلغ طولها 123 مترًا عند الساعة 23:30 تقريبًا بتوقيت جرينتش من منصة إطلاق في بوكا تشيكا بولاية تكساس، وعاد صاروخ الدفع للمرحلة الأولى إلى الأرض كما هو مخطط له.

 

ماذا حدث لمركبة سبيس إكس في الفضاء

 لكن بعد دقائق، أظهر بث مباشرة لسبيس إكس مقدمة المركبة تتحرك بشكل دائري في الفضاء، بينما أظهرت صور لمحركات الصاروخ توقف عدة محركات قبل أن تؤكد الشركة أنها فقدت الاتصال بالمركبة.

وقال المتحدث باسم "سبيس إكس"، دان هوت خلال البث المباشر "حدث هذا في المرة السابقة لسوء الحظ، لدينا بعض العمل الآن".

وانتهت تجربة "ستارشيب" الفاشلة السابقة في يناير بعد ثماني دقائق من الإطلاق عندما انفجر الصاروخ في الفضاء مما أدى إلى تناثر الحطام فوق جزر بالكاريبي وتسبب في أضرار طفيفة لسيارة.

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