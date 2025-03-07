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رياضة

على مسؤولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز لضمه نهاية الموسم الجاري.


 

عرض بيراميدز 

وأضاف التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "نادي بيراميدز عقد جلسة مع والد زيزو، وعرضوا عليه 2 ونص مليون دولار في الموسم الأول، والثاني 3 مليون يورو، والثالث 3 ونص دولار، لكن والده طلب الحصول على مليون دولار منحة توقيع، وبداية عقده بـ3 مليون دولار وزيادة نصف مليون كل موسم".

وتابع: "آخر مهلة لنادي الزمالك مع زيزو مساء الخميس، وفي حال عدم جمع 75 مليون جنيه لتسديد مستحقات اللاعب سيوقع لنادي أخر، والأهلي قادر على ضمه وهو يستطيع فعل أي شيء".

 

وواصل التابعي: "شيكابالا قلبه أبيض وطيب جدًّا، غير الصورة التي وصلت لبعض الناس".


واختتم: "ما دور مجلس الزمالك، ما دام جوميز والعديد من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وأين المبالغ المالية الكبيرة التي دفعها ممدوح عباس، والمجلس الحالي. 

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