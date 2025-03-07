الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى حد السيول على سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة.

 

بدءا من الأحد المقبل، ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية

أمطار غزيرة تضرب القاهرة وفرق الطوارئ تواجه آثار الطقس السيئ (فيديو وصور)


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس الجمعة

مواد متعلقة

بدءا من الأحد المقبل، ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية

ربط عمليات القاهرة مع الأرصاد الجوية تحسبا لأي تقلبات الساعات المقبلة

سيول وأمطار رعدية، الأرصاد تعلن المناطق المتضررة من الأمطار غدا

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تحذر من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى

الأرصاد تحذر: أمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق
ads

الأكثر قراءة

مش هقول بشكل مباشر، بيان من إيناس عز الدين عن زواج والدتها بخطيبها

على مسؤولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، نص تعليق مبعوث ترامب على خطة إعمار غزة (فيديو)

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

بفيديو عن أبو تريكة، الحضري يرد بشكل قوي على تصريحات أحمد شوبير

ترامب عن زيارته المرتقبة للسعودية: سأبرم اتفاقا بتريليون دولار هم الآن أصبحوا أكثر ثراء

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

كنت محتاج فلوس ضروري، اعترافات مثيرة للمتهم بتهشيم واجهة بنك شهير بالدقي

منوعات

المزيد

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

انتحار حالة جديدة في مسلسل أثينا بالحلقة 6 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

المزيد
الجريدة الرسمية