رسميا، حمزة الجمل مديرا فنيا لـ إنبي وأحمد فتحي مدربا وحمص مدربا عاما

قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي تعيين حمزة الجمل مديرًا فنيًّا للفريق الأول بنادي إنبي، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني الجديد.



وجاء التعاقد خلال اجتماع بمقر النادي، بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس محمد السيد عضو المجلس ومحمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي بالإضافة إلى الكابتن إبراهيم محمد مدير الكرة بالفريق الأول.



وخلال الاجتماع أعرب أيمن الشريعي، رئيس النادي، عن سعادته بالجهاز الفني الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أداء الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وقال الشريعى: "نحن سعداء بالانضمام الكبير للكابتن حمزة الجمل إلى عائلة إنبي، وهو يتمتع بخبرة كبيرة وقدرات فنية متميزة ستضفي قيمة كبيرة للفريق، كما نرحب بالنجمين الكبيرين محمد حمص وأحمد فتحي، ونثق بأنهم سيقدمون كل ما لديهم لرفع مستوى الفريق وتحقيق النتائج التي نطمح إليها خلال الفترة المقبلة".



ويأتي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لنادي إنبي:



إبراهيم محمد – مدير الكرة

حمزة الجمل - مديرًا فنيًا

محمد حمص – المدرب العام

أحمد فتحي – مدربًا

أحمد عبد الظاهر – مدربًا

خالد خليل – مدرب حراس المرمى

د/ محمد زيتون – مخطط أحمال

أحمد عصام – محلل أداء

أحمد الزغبي – محلل أداء

تامر سيد – مدير إداري

الليثى مختار - مدير شئون اللاعبين

إسلام إمام محمدين – إداري

• ك/ سامح عادل زكى – إداري

طارق خطاب – مسؤول شؤون الأجانب

د/ وائل حماد – رئيس الجهاز الطبي

د/ علاء المقدم – أخصائي علاج طبيعي

د/ محمد مبروك – أخصائي تأهيل وإصابات

محمد عبد الحكيم – أخصائي تدليك

محمود النص – أخصائي تدليك

محمد عبد السلام – أخصائي تدليك

منعم عيد – مسؤول تجهيزات

وليد محمدى – مسؤول تجهيزات

عمرو مختار – مسؤول تجهيزات

أحمد عبدالله – مسؤول تجهيزات

على حسن – مسؤول تجهيزات

محمد شيكا – مسؤول تجهيزات

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