ترامب عن زيارته المرتقبة للسعودية: سأبرم اتفاقا بتريليون دولار هم الآن أصبحوا أكثر ثراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك عبر شراء معدات عسكرية.

صفقة التريليون دولار السعودية

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.

وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًّا".



وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.

وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".

السعودية تستضيف اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا

وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًّا أوكرانيًّا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

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