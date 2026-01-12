الإثنين 12 يناير 2026
تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

سيراميكا
سيراميكا
كأس عاصمة مصر، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة، اليوم الاثنين باستاد المحلة، ضمن الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا

موعد مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا 

 وتنطلق صافرة مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على أرضية ستاد المحلة  لحساب الجولة الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

ويتواجد فريقا غزل المحلة وسيراميكا في المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

 

حكام مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا 

ويدير لقاء غزل المحلة ضد سيراميكا طاقم حكام مكون من: محمود وفا حكما للساحة، ومحمد مجدي سليمان مساعد أول، ومصطفي حسن مساعد ثاني، وشاهنده المغربي حكما رابعا، وخالد الغندور حكما لتقنية الفار، وشهاب راشد حكما مساعدا لتقنية الفار.

 

مشوار غزل المحلة وسيراميكا في كأس الرابطة

وخاض فريق غزل المحلة 4 مباريات حتى الآن في كأس عاصمة مصر حصد خلالهم 4 نقاط، فاز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، وتلقى الفريق المحلاوي هزيمتين، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

فيما خاض فريق سيراميكا 4 مباريات في كأس عاصمة مصر حتى الآن، حصد خلالهم 3 نقاط، حيث فاز أبناء علي ماهر في مباراة واحدة، وتلقوا 3 هزائم، وسجل لاعبو سيراميكا هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مباريات، في حين يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط من 4 مباريات أيضا.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

