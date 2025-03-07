الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

بيان من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرًا محدثًا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.

 

بيان تحذيري لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية

وحذر المجلس في بيان المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال وغيرهم من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يومًا القادمة إذا كانوا مواطنين من دول قد يتم إدراجها في حظر السفر الجديد المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها 

ويمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى.

وحددت إدارة ترامب 21 مارس 2025 كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات "معيبة" في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14161، "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة"، من المتوقع أن يمهد هذا التقرير الطريق لفرض حظر جديد على السفر، مما قد يؤثر في مواطني العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

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