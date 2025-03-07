كنت محتاج فلوس ضروري، اعترافات مثيرة للمتهم بتهشيم واجهة بنك شهير بالدقي

اعترف الموظف المتهم بتحطيم اللوح الزجاجي لواجهة فرع أحد البنوك الشهيرة بمنطقة الدقي عن طريق إلقاء حجارة أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب الواقعة بسبب رفض الموظفين تسليمه الفيزا الخاصة به لحضوره بعد المواعيد الرسمية.

وأوضح أنه أبلغ الموظفين بالبنك أن في أمس الاحتياج لصرف أموال لتلبية احتياجات أفراد أسرته، إلا أنهم تعمدوا وصمموا على الرفض، واعتدوا عليه الأمر الذي أثاره وبدون وعي قام بتحطيم الزجاج للانتقام منهم.

ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة قيام موظف، على تحطيم اللوح الزجاجي لواجهة فرع أحد البنوك الحكومية بمنطقة الدقي عن طريق إلقاء حجارة.

ويعمل فريق بحث على سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين فرع أحد البنوك الشهيرة بدائرة القسم بقيام شخص بإلقاء طوب على زجاج البنك مما تسبب في تهشم لوح زجاجي.

وانتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الواقعة، وتبين قيام أخصائي متابعة بالهيئة العامة للمشروعات بالتوجه للبنك لاستخراج الفيزا الخاصة به لكن الموظفين رفضوا دخوله لحضوره بعد المواعيد الرسمية.

ودلت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين الموظفين قام على إثرها بإلقاء حجارة على اللوح الزجاجي الخاص بالبنك مما تسبب في تهشيمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.