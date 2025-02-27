أخبار مصر: حسم موعد زيادة المرتبات والمعاشات، زيادة سعر بيريل وفيروز، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، القبض على سوزي الأردنية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

للمرة الثانية في أقل من شهر، زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز

زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع بالأسواق، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أنه ستطبق زيادة جديدة في سعر بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع.

اليوم، إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس، تلقي باب التقديم للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

97 منهم إلى مصر، وصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين إلى غزة (فيديو)

وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين اليوم الخميس إلى قطاع غزة، في إطار المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

"التعليم" تتيح جميع النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، رابط التحميل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير كافة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع المواد، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحانات وطريقة الإجابة الصحيحة، وذلك بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتقليل عدد المواد ودمج بعضها، مثل الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا

محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، رقمًا جديدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تألقه خلال مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بالأرقام، وزير المالية يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل وسيقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

مزودين بآلات تصوير، الجيش اللبناني يفكك جهازي تجسس زرعهما الاحتلال جنوبي البلاد (صور)

تمكن الجيش اللبناني يوم الأربعاء، من تفكيك جهازَي تجسس عائدين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

الطقس الآن، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

اسألوه هو، جليلة المغربية تثير الجدل بعلاقتها بتامر حسني بعد احتفالها بعيد الحب على أغانيه

تامر حسني وجليلة المغربية، خرجت البلوجر جليلة المغربية عن صمتها، لتتحدث عن طبيعة علاقتها بالنجم تامر حسني بعد ما أثير عن زواجهما السري والذي تسبب في طلاق نجم الجيل من الفنانة بسمة بوسيل.

سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، انخفاضًا داخل محلات الصاغة في مستهل التعاملات الصباحية.

اليوم، الزمالك يبحث عن العودة لطريق الانتصارات في الدوري عبر بوابة زد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حماس تهدد نتنياهو بعد مماطلته في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

في أول رد من حماس على تقارير تشير إلى وجود خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، قالت الحركة في بيان في وقت مبكر من صباح الخميس إن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية في المطرية بسبب الفيديو المسيء لإحدى الشركات العربية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بمنطقة المطرية، وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

الأهلي، قال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن مارسيل كولر هو أفضل من تولى مهمة تدريب النادي الأهلي منذ موسم 2000، وأن السويسري حقق نجاحات كبيرة من المارد الأحمر حتى الآن.

بسبب سلاح حماس ومحور فيلادلفيا، خلافات "كبيرة" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المفاوضين يدفعون من أجل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد زد

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات العربية والأوروبية.

منها ضعف تدفق الدم في الرئتين، اكتشاف أضرار "خطرة" لحقت بأطفال ومراهقين أصيبوا بكورونا

كشف باحثون عن أن نوعًا متقدمًا من التصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن مشكلات رئوية خطرة لم تكن معروفة من قبل لدى أطفال ومراهقين أصيبوا بـكوفيد-19.

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لتماثيل المتحف المصري الكبير، ومن بينها تمثال رمسيس الثاني، وهي تتمايل وتغني على أنغام موسيقى صاخبة قبل أيام من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

أثارت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر السابقة، الجدل مؤخرا بعد ظهورها مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

في رسالة عاجلة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، وجه بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام في المغرب.

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