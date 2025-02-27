اسألوه هو، جليلة المغربية تثير الجدل بعلاقتها بتامر حسني بعد احتفالها بعيد الحب على أغانيه

تامر حسني وجليلة المغربية، خرجت البلوجر جليلة المغربية عن صمتها، لتتحدث عن طبيعة علاقتها بالنجم تامر حسني بعد ما أثير عن زواجهما السري والذي تسبب في طلاق نجم الجيل من الفنانة بسمة بوسيل.

جليلة المغربية تتحدث عن علاقتها بتامر حسني

وقالت جليلة المغربية لبرنامج "المزح نصو جد" الذي يقدمه هشام حداد: “لا لم أتزوج في السر، ولست خرابة بيوت، تحدثوا معه لا تتحدثوا معي أنا، لماذا دومًا الشاب أو الرجل هو المسكين، لا يخطئ، والبنت هي خرابة البيوت؟”.

وأضافت: قبلت أن أكون حبيبة في السر، لأني كنت صغيرة وهذا ما حدث، لكن الآن لن يتكرر هذا الموضوع، لا أحب المتزوجين، أصبحت أكرههم وعندي عقدة منهم.

جليلة المغربية، فيتو

قصة العلاقة السرية بين تامر حسني وجليلة المغربية

يذكر أن جليلة المغربية كشفت من قبل عن علاقتها بالنجم تامر حسني، وكشفت كواليس ارتباطها به خلال تصريحات تليفزيونية، لافتة إلى أنها عاشت قصة حب طويلة معه، استمرت لـ 10 سنوات كاملة، موضحة أنها كانت معه قبل زواجه من بسمة بوسيل بيوم واحد فقط، ولم تقطع علاقتها به بعد الزواج.

جليلة المغربية تحتفل بعيد الحب على أغاني تامر حسني

ومنذ أيام نشرت جليلة المغربية مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وظهرت فيه وهي ترتدي فستان أحمر قصير؛ وتتراقص على أغنية للفنان تامر حسني وعلقت: «Happy valentine’s».

واعتبر بعض متابعيها محاولة جديدة منها لتوجيه رسائل للفنانة بسمة بوسيل، طليقة «تامر» بعدما خرجت جليلة مؤخرا لتشن هجوما كبيرا على بسمة بوسيل بعد ظهور الأخيرة في لقاء تليفزيوني وحديثها عن خسارتها بسبب زواجها من تامر حسني والذي انتهى بالطلاق.

ونشرت جليلة المغربية مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وظهرت فيه وهي ترتدي فستان أحمر قصير؛ وتتراقص على أغنية للفنان تامر حسني وعلقت: «Happy valentine’s».

بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جدلًا كبيرًا بعدما خرجت في لقاء تلفزيوني لتطلق مجموعة من التصريحات النارية حول علاقتها بطليقها المطرب تامر حسني.

تامر حسني وجليلة بوسيل

وأكدت أن الحب دمرها حينما تزوجت في سن مبكرة، وهو ما تسبب في انعدام ثقتها بنفسها، لتروي بعدها تفاصيل مأساوية عن حياتها، وبكائها لفترات طويلة، وتعاطيها منومات بشكل هيستيري.

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