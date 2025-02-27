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اليوم، إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس، تلقي باب التقديم للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مسابقة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، وفق الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

 رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم ، والأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ الرقم القومي وجه أول سارية

ـ الرقم القومي وجه ثاني سارية

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ الدبلوم التربوي

ـ إيصال الإيداع البنكي

 

خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

وحول رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم، وتضمنت خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية هنا 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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