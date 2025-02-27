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"التعليم" تتيح جميع النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، رابط التحميل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير كافة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع المواد، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحانات وطريقة الإجابة الصحيحة، وذلك بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتقليل عدد المواد ودمج بعضها، مثل الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه النماذج الاسترشادية تعد محاكاة مصغرة للامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة، شكل الامتحان، وتوزيع الدرجات، مما يساعد الطلاب على التأقلم مع نمط الأسئلة المتوقعة في الامتحان النهائي المقرر في يونيو المقبل.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا لتحميل النماذج الاسترشادية

متابعة حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3"

وأعلنت الوزارة عن إمكانية متابعة حل وإجابات النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" التعليمية، المتاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 12206 أفقي

معدل الترميز: 27500


المواد المتاحة في النماذج الاسترشادية 2025

وشملت النماذج الاسترشادية جميع المواد الأساسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، أبرزها: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكيمياء (لطلاب المدارس العربية واللغات)، الإحصاء (لطلاب الشعبة الأدبية بعد إضافتها للمجموع)، الفيزياء، اللغة الألمانية، الجغرافيا، الرياضيات التطبيقية، الأحياء، الرياضيات، اللغة الفرنسية، الرياضيات البحتة، التاريخ.

أهمية النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استفادة الطلاب من هذه النماذج، لأنها تقدم تصورًا دقيقًا عن شكل الامتحان النهائي، مما يساعدهم في تحقيق أعلى الدرجات والاستعداد الجيد لاختبارات يونيو 2025.

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