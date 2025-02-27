محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، رقمًا جديدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تألقه خلال مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" الذي سجله زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير في الدقيقة 63 من زمن اللقاء في ملعب "أنفيلد".

Salah with the assist and a super finish from Macca 🤩 pic.twitter.com/1UPQEEsZwq February 27, 2025

رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ورفع النجم المصري بذلك رصيده إلى 17 تمريرة حاسمة إضافة إلى 25 هدفًا ليساهم إجمالًا في تسجيل 42 هدفا خلال الموسم الحالي للدوري "البريمير ليج"، معادلًا بذلك أفضل رقم له في الدوري الذي حققه خلال الموسم (2017-2018).

وأفاد موقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم، بأن صلاح صنع 17 هدفًا من لعب مفتوح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليشدد الخناق على الفرنسي تيري هنري مهاجم أرسنال سابقًا الذي صنع 20 هدفا خلال الموسم (2002-2003).

ويتربع محمد صلاح (32 عامًا) على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا وتفصله 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.

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