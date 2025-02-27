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ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

ملكة جمال مصر السابقة
ملكة جمال مصر السابقة ومرموش، فيتو

أثارت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر السابقة، الجدل مؤخرا بعد ظهورها مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشرت سونيا جرجس صورة لها مع عمر مرموش، قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، متمنية له التوفيق في مسيرته مع فريقه الجديد.

كما شاركت سونيا صورة أخرى لها داخل ملعب "الاتحاد"، معقل مانشستر سيتي، ما زاد من التساؤلات حول هويتها.

وسبق أن ظهرت سونيا جرجس مع  النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بلقائه مجددًا.

ظهورها المتكرر مع نجوم الكرة المصرية، سواء محمد صلاح أو عمر مرموش، أثار اهتمام الجماهير، ما جعلها محط الأنظار في العديد من المناسبات.


من سونيا جرجس؟

سونيا جرجس تحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، ووُلدت في مصر قبل أن تنتقل للعيش في إيطاليا لمدة 21 عامًا.

في عام 2020، حصلت على لقب ملكة جمال مصر بعد فوزها في مسابقة "ميس إيليت".

وتحظى بمتابعة واسعة على إنستجرام، إذ يتجاوز عدد متابعيها 73 ألف شخص.

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