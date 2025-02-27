سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، انخفاضًا داخل محلات الصاغة في مستهل التعاملات الصباحية.

وتنشر "فيتو" آخر تحديث لـ سعر الذهب، وفقًا لمحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 27 فبراير 2025 نحو 4708.5 جنيه “بيع”، 4685.75 جنيها “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27 فبراير 2025، نحو 4120 جنيهًا “بيع”، 4100 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 27 فبراير 2025، 3531.5 جنيه “بيع”، 3514.25 جنيه “شراء”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27 فبراير 2025 نحو 32960 جنيهًا “بيع”، 32800 جنيه “شراء”.

سعر الذهب خلال شهر فبراير 2025

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلي خلال شهر فبراير بقيمة 245 جنيه، بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيهًا ”للبيع" بعد ان كان يسجل نحو 3910 في بداية الشهر الجاري بزيادة قدرها 245 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3561 جنيهًا “للبيع” بعد ان كان يسجل نحو 3351 جنيهًا في بداية الشهر بزيادة تصل إلى 210 جنيهات.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 31280 جنيهًا فى بداية الشهر إلى أن وصل نحو 33240 جنيهًا بزيادة تصل إلى 1960 جنيهَا.

مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

فجر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وقال: "السؤال دلوقتي احنا رايحين فين في اسعار الذهب، اعتقد اننا ذاهبون لقمة الذهب عيار 21 ما بين 4175 الي 4200 جنيها للجرام وبعدها هدوء نسبي أو مرحلة جني أرباح وينخفض قليلا".



وبسؤاله: هل 2025 سوف نشهد تسجيل جرام الذهب عيار 21 سعر 5000 جنيها، علق: "في ظل هذه الظروف قد نصل نهاية العام لهذا السعر بعدما توقعت وصول السعر الي 4000 جنيها بداية العام الجاري، ونحن الان على مشارف الـ3000 دولار لأوقية وهذا سيتحقق قريبا".

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