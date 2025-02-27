بالأرقام، وزير المالية يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل وسيقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.



تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

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