الخميس 27 فبراير 2025
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اقتصاد

للمرة الثانية في أقل من شهر، زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز

زيادة جديدة في أسعار
زيادة جديدة في أسعار فيروز وبيريل، فيتو

زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع بالأسواق، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أنه ستطبق زيادة جديدة في  سعر بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع.

 

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز 

وأوضح «المنوفي» أن الشركة أرسلت للتجار والموردين قائمة بالأسعار الجديدة لمنتجاتها، التي ستطبق بدءًا من يوم السبت 1 مارس 2025.

<strong>زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع </strong>
زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع 

زيادة 13 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأرسلت الشركة المنتجة قائمة جديدة بالأسعار التي تشمل أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع للتجار والموردين بزيادات تطبق أول شهر مارس 2025؛ تصل لـ 13 جنيهًا في الكرتونة؛ إذ ارتفعت من  327 جنيهًا إلى 340 جنيهًا، وفقًا لـ «المنوفي».

 

أسعار فيروز وبيريل وكانز وزجاج بعد تطبيق الزيادة

وتستعرض «فيتو» أسعار فيروز وبيريل كانز بعد تطبيق الزيادة المقررة يوم السبت المقبل؛ في السطور الآتية: 

أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة 

البداية مع سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة يوم السبت المقبل، الذي جاء كالأتي: 

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اسعار كانز بيريل وفيروز

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

 

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة

وأما سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة يوم السبت المقبل، فجاء كالآتي: 

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار فيروز عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

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اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 275 مل

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

 

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 275 مل

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

 

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 240 مل

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى  204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

 

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 240 مل

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى  204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

<strong>قائمة أسعار فيروز وبيريل وامستل بعد تطبيق الزيادة في فبراير 2025</strong>
قائمة أسعار فيروز وبيريل وامستل بعد تطبيق الزيادة في فبراير 2025

تطبيق زيادة في أسعار فيروز وبيريل كانز في فبراير 2025

وكانت الشركة قد أعلنت تطبيق زيادة جديدة في  سعر بيريل كانز وفيروز وأمستل بداية من السبت الموافق 1 فبراير 2025 ؛ وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

 

زيادة 12 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأرسلت الشركة المنتجة قائمة جديدة بالأسعار التي تشمل أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز للتجار والموردين بزيادات تطبق أول شهر فبراير 2025؛ تصل لـ 12 جنيهًا في الكرتونة؛ إذ ارتفعت من 315 جنيهًا إلى 327 جنيهًا، وفقًا لـ «المنوفي».

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