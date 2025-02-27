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رياضة

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

الأهلي، قال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن مارسيل كولر هو أفضل من تولى مهمة تدريب النادي الأهلي منذ موسم 2000، وأن السويسري حقق نجاحات كبيرة من المارد الأحمر حتى الآن.

ونفى رمضان ما تردد حول إبداء رغبته في رحيل مارسيل كولر عن تدريب النادي الأهلي.

وأوضح رمضان، أن النادي الأهلي لم يوقع أي عقوبات أو خصومات على الجهاز الفني بعد التعادل أمام الزمالك، وأن هناك العديد من الشائعات التي تخرج في هذا الشأن.

الأهلي يخطف فوزا ثمينا أمام حرس الحدود

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الأهلي بأقدام أشرف بن شرقي في الوقت بدل الضائع، ليقتنص اللاعب المغربي 3 نقاط غالية للفريق الأحمر.

ونجح لاعبو حرس الحدود في إخفاق محاولة جراديشار في التقدم بعد الانفراد بالمرمى ولكن تضيع بعد ضغط دفاع الحرس مع الدقيقة 9.

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