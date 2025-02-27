بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

الطقس الآن، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إنه اليوم الخميس يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

بينما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما حذرت من تكون شبورة مائية صباحًا من (3: 9) صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

طقس غدا الجمعة 28 فبراير والسبت 1 مارس 2025

وعن طقس غدا الجمعة 28 فبراير والسبت 1 مارس 2025 فقد أشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 20 مارس إلى الثلاثاء 4 مارس 2025

أما طقس الأحد 20 مارس إلى الثلاثاء 4 مارس 2025 فقد أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس خلال هذه الفترة يشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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