على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لتماثيل المتحف المصري الكبير، ومن بينها تمثال رمسيس الثاني، وهي تتمايل وتغني على أنغام موسيقى صاخبة قبل أيام من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

تماثيل المتحف المصري الكبير فيلم “نايت آت ذا ميوزيام”

وأعاد مشهد رقص التماثيل بالمتحف المصري الكبير ما حدث في الفيلم الشهير “ليلة في المتحف” “نايت آت ذا ميوزيام”، الذي تستيقظ فيه التماثيل المنتمية لعصور مختلفة بعد انتهاء مواعيد زوار المتحف لتملأ المكان بالشغب والمرح.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي بمنصة “إكس” تحت عنوان "المتحف المصري في الليل" مشاهد لرقص التماثيل كما أظهر مقاطع أخرى الآثار وكأنها تؤدي أدوارًا في أفلام سينمائية مصرية مع تركيب أصوات المشاهد الحقيقية عليها.

وانتشر هذا المقطع الذي استخدم تقنيات “الذكاء الاصطناعي”، في وقت يواكب استعدادات مصر الرسمية لانطلاق الاحتفالية المصاحبة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن تحديد موعد افتتاحه الرسمي في 3 يوليو المقبل.

أجدادنا عاملين قلق وهيصة فى المتحف

انتظرونا موعدنا 3 يوليو افتتاح عالمى اسطوري #تحيا_مصر_بجيشها_وعاش_السيسى

🇪🇬💪 pic.twitter.com/CRP3FpdtcN — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) February 25, 2025

وشيد المتحف المصري الكبير الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، على مساحة 117 فدانًا، ويحتوي على أكثر من مائة ألف قطعة أثرية، منها مجموعات استثنائية من أبرزها كنوز “الملك توت عنخ آمون” التي ستُعرض بالكامل للمرة الأولى.

المتحف المصري الكبير في الليل 🌛🌖

Grand Egyptian Museum at night pic.twitter.com/tBZbHu5KpT — Egyptian General 🇪🇬 (@0MTTT) February 26, 2025

ويرى الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، أن “افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث عالمي ضخم”، وقال في تصريحات لـ"الشرق الأوسط": "مر هذا المشروع بتحديات كبيرة حتى وصلنا إلى هذه اللحظة المهمة، فهو إلى جانب استثنائية معروضاته الأثرية، فإنه يُجاور منطقة الأهرامات التاريخية، علاوة على أنه يضم المحتويات الكاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفت عام 1922، والتي ستكون محط اهتمام سياحي عالمي».

الوضع في المتحف المصري الكبير خرج عن السيطرة.. 😅 pic.twitter.com/U02rvXGQPM — Ihab Elsawy (@i_sawy) February 23, 2025

دعاية استباقية لحدث ضخم

وأضاف عبد المقصود: "الفيديو الذي ظهرت فيه الآثار الراقصة، هو شكل من الدعاية الاستباقية لهذا الحدث الضخم، واستثمار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صناعته، وجزء من استخدام الدعاية لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر جيد وفي صالح الافتتاح، طالما لم يسئ للآثار أو للحضارة المصرية القديمة، وفكرة تحريك الآثار بواسطة آليات الذكاء الاصطناعي هو أمر أصبح عاديًا في متاحف العالم ودعايتها، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تكرار مثل هذه الفيديوهات الدعائية بطرق مختلفة».

ومن المتوقع أن يكون الافتتاح مناسبة تجذب أنظار العالم، على غرار حفل “موكب المومياوات الملكية”، الذي تم تنظيمه في أبريل عام 2021، والذي شهد مغادرة 22 مومياء ملكية المتحف المصري، الواقع بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، إلى مقرها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

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