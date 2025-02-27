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رياضة

اليوم، الزمالك يبحث عن العودة لطريق الانتصارات في الدوري عبر بوابة زد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجيت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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