أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

في رسالة عاجلة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، وجه بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام في المغرب.

وقرأ الرسالة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبثها التلفزيون المغربي.

وجاء في الرسالة التي قرأها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبثها التلفزيون المغربي، أن "الحرص على تمكين المغاربة من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضار ما يواجهه المغرب من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.

وأشارت الرسالة إلى أن القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى، في هذه الظروف الصعبة، سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب المغربي، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

وتابعت: "من منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، فإننا نهيب بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة".

وسجل المغرب تراجعا بنسبة 38% في القطيع الوطني من المواشي بسبب توالي سنوات الجفاف، وذلك بالمقارنة مع آخر إحصاء أُجري قبل 9 سنوات.

وارتفعت أثمنة اللحوم الحمراء في المغرب إلى 120 درهمًا مغربيًّا، حوالي 12 دولارًا أمريكيًّا، للكيلوجرام الواحد، بعد أن كان ثمنه لا يتجاوز 80 درهما مغربيا للكيلوجرام.

ويتجه المغرب إلى استيراد 100 ألف من رؤوس الأغنام من أستراليا لسد احتياجات السوق المغربية الداخلية.

واستورد المغرب في شهر فبراير 124 ألف رأس من الأغنام، و21 ألفًا من الماشية، وأكثر من 700 طن من اللحوم الحمراء المجمدة.

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