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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد زد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات العربية والأوروبية.

وتقام اليوم الخميس المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × المصري - 4 عصرًا - أون سبورت 1

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 4 عصرًا

الزمالك × زد - 7 مساءً - أون سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد × ليستر سيتي - 10 مساءً - بي إن سبورت 1

 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بولونيا × ميلان - 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

 

مباريات اليوم في الدوري القطري 

الغرافة × السد القطري - 3:45 مساءً.

الخور × الوكرة - 3:45 مساءً.

الريان × العربي - 6 مساءً.

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