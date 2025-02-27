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خارج الحدود

مزودين بآلات تصوير، الجيش اللبناني يفكك جهازي تجسس زرعهما الاحتلال جنوبي البلاد (صور)

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

تمكن الجيش اللبناني يوم الأربعاء، من تفكيك جهازَي تجسس عائدين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.


وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه: "بتاريخ 26 فبراير 2025، ضمن إطار عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي، مموّهَين ومزوّدَين بآلات تصوير وأجهزة تجسس".

وأوضح الجيش اللبناني أن "الوحدة عملت على تفكيك الجهازَين، فيما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي".

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

وانسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في 18 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع المهلة المحددة بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في 28 يناير، فيما أبقى الاحتلال قواته في 5 نقاط إستراتيجية عند الحدود.

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