أخبار مصر: التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة، الصحة توجه نصيحة هامة للمدخنين، عقوبة على لاعبي الأهلي بسبب القمة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وجهت وزارة الصحة نصائح للمدخنين قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان مشيرة إلى ضرورة تقليل التدخين بالتدريج قبل بداية شهر رمضان لتفادي أعراض الإقلاع عن التدخين السلبية.

فرض محمد رمضان المدير الرياضي لنادي الأهلي المصري عقوبة على كل لاعبي الفريق الأحمر بسبب التعادل مع الغريم الزمالك.

تحقق الشرطة في دولة بيليز "Belize" شمال شرق أمريكا الوسطى قرب المكسيك، في العثور على ثلاث جثث لـفتيات مغربيات داخل منتجع سياحي.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية خفيفة على شمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش في ختام الجولة الـ15.

لقي 3 عسكريين في الجزائر مساء الأحد مصرعهم بعدما جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة واد عبابسة أقصى شرق البلاد.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف شاغرة وذلك في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، له دور كبير في الهدف الذي سجله محمود بنتايج.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قيادات عدد من الوكالات الأمريكية، أمرت موظفيها بعدم الاستجابة للرسائل الإلكترونية التي وجهها إيلون ماسك، وطلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم.

قال مسئولان أمريكيان لـ"رويترز"، إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت صواريخ أرض جو على طائرة مقاتلة أمريكية وأخرى من دون طيار من طراز "إم كيو 9 ريبر" هذا الأسبوع، لكنها لم تصب أي منهما.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025.

أفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تقديم المساعدات لأوكرانيا وفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة بلوجر وصانع محتوى أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بشأن منح الولايات المتحدة 500 مليار دولار من عائدات المعادن النادرة الأوكرانية كتعويض عن مساعدتها لأوكرانيا في الحرب قد تم سحبه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على اتفاق أكثر عدالة.

رفض مسئولو نادي الهلال، فكرة التخلي عن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على الرغم من التعثرات الأخيرة للفريق، وآخرها الخسارة من الاتحاد في الكلاسيكو.

لم يعد التنمر مجرد سلوك عدواني يمارسه البعض بدافع السخرية أو التسلية، بل أصبح جريمة مكتملة الأركان، يمكن أن تقود صاحبها إلى السجن، إذ مع تزايد حالات الأذى النفسي والجسدي الناتجة عن التنمر، اضطرت الدول إلى التدخل بسن تشريعات صارمة لمواجهة الظاهرة

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، إن حكومة بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على 70 شخصا من المواطنين الروس وعلى 79 من المؤسسات الروسية.

سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

اعتبر قائد مانشستر يونايتد السابق، روي كين، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد حسمت، بعد فوز ليفربول السهل 2-0 على مضيفه مانشستر سيتي.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم باستثناء عدد قليل منهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وإلغاء نحو 2000 من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة واطلعت عليه "رويترز".

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