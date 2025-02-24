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خارج الحدود

ترامب يلغي 2000 وظيفة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم باستثناء عدد قليل منهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وإلغاء نحو 2000 من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة واطلعت عليه "رويترز".

وقبل منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة.

وفي الوقت نفسه، بدأت الوكالة "في تنفيذ خفض في القوة (العمالية)" يؤثر على حوالي 2000 موظف من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، بحسب ما جاء في الإشعار.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وتقود إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك جهودا لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأمريكية، وهي أداة حيوية من "القوة الناعمة" الأمريكية لكسب النفوذ في الخارج.

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