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رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لأشرف بن شرقي بعد هدف القمة

بن شرقي، فيتو
بن شرقي، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، له دور كبير في الهدف الذي سجله محمود بنتايج.

نجم الزمالك يتحدث عن بن شرقي 


وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زيزو له دور كبير في هدف الزمالك، بتحركاته، بعد أن قام بعمل مساحة لعمر جابر قبل أن يمرر له الكرة خلف بن شرقي".
وتابع: "ناصر منسي، كان له دور مؤثر في هدف الزمالك، وبعد مشاركته كان يستحوذ على الكرات العالية وجعل الزمالك يتواجد في المباراة".


وواصل: "عقب هدف التعادل، زيزو وعبد الله السعيد حفزوا اللاعبين من أجل تسجيل هدف آخر والفوز بالمباراة".


وعن بن شرقي: "بن شرقي احترم فترة تواجده في الزمالك، وهو يؤكد أنه جاء مصر من أجل لعب الكرة فقط، وهو حاليًا يلعب في الأهلي، ومن الطبيعي في حالة تسجيله أن يحتفل حسب ما يرى طالما لا يوجد تجاوز، وهناك أهلاوية غير راضيين عن موقفه".

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