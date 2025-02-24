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أخبار مصر

أمطار ورياح وبرودة، حالة الطقس اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية خفيفة على شمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

 

 

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ويستمر تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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