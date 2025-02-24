وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون أخطر 3 ملفات على الساحة

أفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تقديم المساعدات لأوكرانيا وفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وجاء في البيان: "ستكون زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، والوضع في سوريا محور اهتمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة في اجتماعهم في بروكسل".

كما أشار إلى أن وزراء الخارجية سيدرسون الموافقة على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وتابع: "الوزراء سيركزون على اقتراح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وسوف يناقش الوزراء أيضا الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا في الجلسة عبر الفيديو.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن ما لا يقل عن 48 فردا و35 كيانا قانونيا من روسيا سيتم إدراجهم في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة السادسة عشرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي تشمل فصل 13 بنكا روسيا عن نظام الدفع سويفت، وحظر بث ثماني وسائل إعلام روسية في دول الاتحاد.

وكما أشارت مصادر "بلومبرج"، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أيضا حظر العمليات مع بعض المواني والمطارات الروسية.

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