العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

تحقق الشرطة في دولة بيليز "Belize" شمال شرق أمريكا الوسطى قرب المكسيك، في العثور على ثلاث جثث لـفتيات مغربيات داخل منتجع سياحي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الأمر يتعلق بثلاث شابات أمريكيات من أصول مغربية عثر عليهن في منتجع رويال كاهال بمدينة سان بيدرو الساحلية وقد فارقن الحياة.

وبحسب مصادر من الجالية المغربية في أمريكا، فإن الأمر يتعلق بثلاث شابات، كوثر نقاد (23 عاما)، وإيمان ملاح (24 عاما) ووفاء العرار (26 عاما)، وهن مواطنات أمريكيات ولدن في المغرب.

وبحسب ما أفادت "قناة 5 بيليز" فقد عثر على ثلاث نساء ميتات في غرفة فندق بمنتجع رويال كاهال الواقع على طريق كوكونت درايف في مدينة سان بيدرو.

واتصل المدير العام للمنتجع بالسلطات بعد أن أبلغه الموظفون بالعثور على الجثث داخل إحدى الغرف.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الوفاة قد يكون جرعة زائدة من المخدرات، حيث قام فريق التحقيق بفحص مسرح الجريمة لمدة أربع ساعات تقريبا.

وأوضحت القناة أن النساء تتراوح أعمارهن بين 23 و26 عاما.

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