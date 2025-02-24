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خارج الحدود

زيلينسكي لترامب: اقتراح منح أمريكا 500 مليار دولار مثير للجدل

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بشأن منح الولايات المتحدة 500 مليار دولار من عائدات المعادن النادرة الأوكرانية كتعويض عن مساعدتها لأوكرانيا في الحرب قد تم سحبه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على اتفاق أكثر عدالة.


وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق مسودة اتفاق أمريكي بشأن استغلال المعادن الثمينة في بلاده، مثل الليثيوم المستخدم في صناعات الفضاء والدفاع والطاقة النووية، لأنه لم يشمل ضمانات أمنية، وكان يرفق به المبلغ البالغ 500 مليار دولار.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال منتدى للمسؤولين الحكوميين في كييف بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا: "مسألة الـ500 مليار لم تعد موجودة".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن اعتبار المساعدات دين يجب سداده سيكون بمثابة "صندوق باندورا"، الذي سيشكل سابقة تستدعي من كييف سداد جميع الداعمين.

وقال: "نحن لا نعترف بالديون. لن يكون ذلك في الشكل النهائي للاتفاق".

ولم يتم إعطاء تفاصيل إضافية عن حالة المفاوضات.

وأصرت أوكرانيا على ضرورة وجود ضمانات أمنية لردع أي هجوم روسي محتمل في المستقبل

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