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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف شاغرة وذلك في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

 

الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

 

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تضمنت ما يلي: مرشد ثالث (تعيين) ـ مرشد ثان (تعيين).

 

شروط التقديم لوظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

 

وكشف الجهاز عن شروط التقديم للوظائف المعلن عنها وتشمل ما يلي:

 

ـ الحصول على مؤهل بحري عالِ 

ـ الحصول على شهادة ربّان أعالي بحار 

ـ  مزاولة أعمال الملاحة على السفن لمدة لا تقل عن عامين.

 

ـ ألا يزيد السن على خمسون عامًا عند صدور قرار التعيين طبقًا لما نصت عليه لائحة المرشدين

 

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف

 

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها شملت ما يلي:

 

- صورة من: (المؤهل الدراسي شهادة ربان أعالي - شهادات الحتميات - الموقف من التجنيد - شهادات الخبرة ـ دورات - بطاقة الرقم القومي - شهادة ميلاد مميكنة - صحيفة الحالة الجنائية موجهه باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية (سارية)

 

وعن خطوات التقديم للوظائف المعلن عنها كشف الجهاز أن التقدم الكترونيًا على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية من هنا  بطلب باسم اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة مدعمًا بالمستندات.


وسيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية ولن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد.

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