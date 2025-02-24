جرفتهم المياه، مقتل 3 عسكريين شرقي الجزائر

الجزائر ، لقي 3 عسكريين في الجزائر مساء الأحد مصرعهم بعدما جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة واد عبابسة أقصى شرق البلاد.

ونعت رئاسة الجمهورية الجزائرية العسكريين الثلاثة، وقالت في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجه "بأخلص التعازي وعميق المواساة لعائلات شهداء الجيش".

وأفاد بيان لـ وزارة الدفاع الجزائرية بأن العسكريين تابعون لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.

وأشارت إلى أن السبب هو "الاضطراب الجوي وتهاطل الأمطار الغزيرة بولاية عين تموشنت، والتي خلفت فيضانات أدت إلى جرفهم أثناء عملهم بدورية في الطريق الوطني رقم 101".

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