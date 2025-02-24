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رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول سيكون بطل الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

اعتبر قائد مانشستر يونايتد السابق، روي كين، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد حسمت، بعد فوز ليفربول السهل 2-0 على مضيفه مانشستر سيتي.

كين يشيد بتألق ليفربول 


وقال كين خلال تحليله للمباراة، على شبكة سكاي سبورتس: "ليفربول كان رائعًا. أنت تنظر إلى الأبطال هناك، لقد كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة لهم حتى الآن".


وجاء انتصار ليفربول، بعد أن تعرض منافسه المباشر آرسنال، لهزيمة مفاجئة 0-1 على ملعبه أمام وست هام، أمس السبت، مما منح الريدز، دفعة معنوية إضافية.

وواصل كين، إشادته بالريدز، محذرًا إياه من التراخي في الجولات المقبلة، قائلا: "لا يمكنهم الاسترخاء الآن، عليهم إنهاء المهمة".

وأضاف: "أحب مشاهدة القسوة في الرياضة على أعلى مستوى، السيتي كان رائعا خلال السنوات الأخيرة، لكن الآن نحن نشاهد ليفربول (الأبطال الجدد)، لقد كانوا مذهلين".

وأتم "لا يزال لدى ليفربول، المزيد من الأهداف في جعبته، لقد فازوا بأكبر عدد من المباريات وسجلوا أكثر عدد من الأهداف، وهم ممتعون للمشاهدة".

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أسطورة مانشستر يونايتد الرياضة روي كين مانشستر سيتي

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