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رياضة

بعد تراجع النتائج، مصير جيسوس مع الهلال السعودي

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

رفض مسئولو نادي الهلال، فكرة التخلي عن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على الرغم من التعثرات الأخيرة للفريق، وآخرها الخسارة من الاتحاد في الكلاسيكو.

وتلقى الهلال، خسارة قاسية أمام اتحاد جدة، بنتيجة 1-4، في الجولة 21 من عمر الدوري السعودي.


وابتعد الهلال خطوة جديدة نحو صراع القمة مع الاتحاد، حيث تجمد رصيده عند 48 نقطة، خلف "العميد" المتصدر (55).

مصير جيسوس مع الهلال 


وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن إدارة الهلال لا تنوي إقالة جيسوس من منصبه، حيث تثق الإدارة الهلالية في قدرات المدرب البرتغالي.

وكان جيسوس قد سُئل في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو، حول ما إذا كان يخشى إمكانية إقالته، ليرفض البرتغالي، الرد.

وعقد جيسوس، جلسة مع لاعبيه عقب خسارة الكلاسيكو، للتركيز على تصحيح الأخطاء، والتأكيد على ضرورة مواصلة المنافسة على الدوري رغم اتساع فارق النقاط.

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