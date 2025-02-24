وزارات وهيئات حكومية أمريكية تعلن التمرد على رسائل ماسك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قيادات عدد من الوكالات الأمريكية، أمرت موظفيها بعدم الاستجابة للرسائل الإلكترونية التي وجهها إيلون ماسك، وطلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم.

وأمرت قيادات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، و"البنتاجون"، ووزارة الخارجية، ومكتب الاستخبارات الوطنية، ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات، مرؤوسيهم بعدم الاستجابة لطلب من مكتب كفاءة الحكومة الأمريكي (DOGE) للإبلاغ عن عملهم الذي قاموا به خلال الأسبوع.

وكان الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، قد أمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأمر برفض الطلب يمكن اعتباره أحد الاختبارات الجادة الأولى لمدى سلطات ماسك.

ويشير هذا أيضا إلى استياء متزايد خلف الكواليس في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تصرفات ماسك، بحسب الصحيفة.

وتلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية بعد ظهر يوم السبت، طلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.

وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة 48 ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.