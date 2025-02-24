محمد رمضان يعاقب لاعبي الأهلي بسبب مباراة القمة

فرض محمد رمضان المدير الرياضي لنادي الأهلي المصري عقوبة على كل لاعبي الفريق الأحمر بسبب التعادل مع الغريم الزمالك.

وتعادل القطبان أول أمس السبت بهدف لمثله في استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.



وأكد مصطفى عبده نجم الأهلي السابق أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي خصم 20% من مرتب اللاعبين الشهري بعد التعادل أمام الزمالك.



وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: “على مسئوليتي محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي خصم 20% من مرتب اللاعيبة الشهري بعد التعادل أمام الزمالك”.

وأضاف: "رمضان رفض مبررات بعض اللاعبين بأنهم قدموا أداء جيدا، وأصدر قرار العقوبة الذي يشمل الجهاز الفني أيضا".

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