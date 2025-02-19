أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الصناعات الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار منتجات الألبان قبل رمضان

قال سعيد بدر عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: إن هناك تراجعًا بنسبة 20% في أسعار منتجات الألبان عن العام الماضي.

ريمونتادا شتوية درامية والزموا منازلكم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم ولمدة 48 ساعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم بداية لانقلاب جوي جديد تكون ذروته يوم الجمعة المقبل.

الحق خزن، انقطاع مياه الشرب اليوم عن 6 مناطق فى القاهرة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة اليوم الأربعاء، نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1200مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاه أمام مستشفى اليوم الواحد.

من 10 دول، بنما تحتجز 300 مهاجر رحّلتهم أمريكا بانتظار عودتهم إلى بلدانهم

تحتجز السلطات البنمية 300 مهاجر من جنسيات مختلفة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم.

فشلت كل محاولات إنقاذه، وفاة شاب قرية منية النصر بطل فيديو "ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني"

توفي قبل قليل الشاب العشريني بطل فيديو محاولة التخلص من نفسه بحبة الغلة في قرية برمبال الجديدة مركز منية النصرفي الدقهلية، بعد أن باءت محاولة إنقاذه داخل المستشفى بالفشل.

سر وراء رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مناطق لبنانية

أثار رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مناطق بجنوب لبنان رغم المناشدات الدولية تنفيذا لاتفاق لبنان، جدلا كبيرا حول سر بقاء إسرائيل في هذه المواقع.

بعد إذاعة مونديال الأندية مجانا، تركي أل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مفاجآته لجماهير النادي الأهلي بعد إعلانه إذاعة قناة MBC مصر بطولة كأس العالم للأندية بالشراكة والتعاون مع DAZN وموسم الرياض.

اليوم، نشاط مكثف للرئيس السيسي في إسبانيا

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع قادة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين حيث من المقرر أن يجري الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

شاهد، قوة إسرائيلية تهدد سكان قرية فلسطينية بالقتل حال مغادرة منازلهم

تداولت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تهديد قوة عسكرية إسرائيلية لسكان قرية فلسطينية قرب بيت لحم بالقتل "إن خرجوا من منازلهم".

اليوم، انطلاق مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالبحرين بحضور شيخ الأزهر و400 قيادة دينية

تنطلق اليوم الأربعاء فاعليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، والذي يقام على مداري يومين، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و400 شخصية قيادية دينية.

ريهام عبد الحكيم تضع اللمسات الأخيرة لحفل تكريم موسيقار الأجيال في أوبرا عمان (صور)

شاركت المطربة ريهام عبد الحكيم جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صور التحضيرات النهائية لحفل تكريم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط – عمان، والمقرر له يوم 20 فبراير الجاري، بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري التونسي لكرة القدم

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

أعلنت النيابة العامة البرازيلية أمس الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة «انقلاب» بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

صدمة قوية لـ بيسيرو قبل مواجهة الأهلي في القمة

كشف طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن تفاصيل صادمة بشأن طبيعة إصابة لاعب وسط الفريق الأبيض محمود جهاد.

تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم الجمركية وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.

في مشاجرة بالمولوتوف، شاب يشعل النار في نفسه بـ"الخطأ" بعد معاكسة بائع لزوجته بالمحلة

شهد شارع البحر بدائرة قسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًّا، حيث نشبت مشاجرة بين شاب وبائع متجول، انتهت بإصابة الأول بحروق خطيرة إثر محاولته الاعتداء بزجاجة مولوتوف.

إسرائيل تدمر"دبابات سورية محملة بالأسلحة" بريف درعا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية استهدفت أسلحة تابعة للنظام السوري السابق.

هيدي كرم عن سبب انفصالها: وصلت لمرحلة ما كنتش مرتاحة فيها واخترت سعادتي (فيديو)

تحدثت الفنانة هيدي كرم عن أسباب طلاقها، قائلة: "أنا اتطلقت لأننا وصلنا لمرحلة أنا ما كنتش مرتاحة فيها، ومش حاسة إننا واصلين لبعض".

ليفربول يخشى مفاجآت أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الليلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ترامب: زيلنسكي رئيس غير كفء ولا أحبه وروسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100%

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين أمس الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.

منها زيارة طبيب الأسنان، الصحة توجه 4 نصائح للمواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة نصائح للمصريين قبل بدء شهر رمضان الكريم عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.

محافظ الإسكندرية يفتتح اليوم أولى فعاليات معرض أهلا رمضان بالرأس السوداء بالسيوف

يفتتح الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، أولى فعاليات معرض اهلا رمضان بمنطقة الرأس السوداء بالسيوف بنطاق حى المنتزة اول شرق المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل اقتراب ايام شهر رمضان المبارك وتوفير كافة المنتجات بأسعار مخفضة.

هل أسعار السلع انخفضت بعد توفير الدولار؟ الغرف التجارية تجيب (فيديو)

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجاري: إنه يوجد أرصدة من السلع الأساسية والإستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر.

فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

طالبت فرنسا إسرائيل بالانسحاب "الكامل" من لبنان، رافضة استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع.

في تحد على الإنترنت، مصرع مراهق حقن نفسه بفراشة ميتة

في تحد مميت، توفي مراهق برازيلي يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد أن حقن نفسه بمزيج من فراشة ميتة وماء كجزء من تحد عبر الإنترنت.

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