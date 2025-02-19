إسرائيل تدمر"دبابات سورية محملة بالأسلحة" بريف درعا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية استهدفت أسلحة تابعة للنظام السوري السابق.

ونشر جيش الاحتلال لقطات للضربات، التي وقعت في ريف درعا جنوبي سوريا، على بعد حوالي 20 كيلومترا من حدود إسرائيل.

استهدفت الضربات دبابات سورية تستخدم لتخزين الأسلحة، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية أفادت أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري المنحل في ريف درعا، ليل الثلاثاء.

כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונת אוגדה 210 אמצעי לחימה של המשטר הסורי הישן במרחב סעסע שבדרום סוריה.



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وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غربي درعا".

كما أكدت وسائل إعلام سورية شن "غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي"، إذ "تم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى الآن".

ودمرت إسرائيل ترسانة الجيش السوري بشكل شبه كامل، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، كما توغلت القوات الإسرائيلية لمسافة كبيرة داخل الأراضي السورية.

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