ريهام عبد الحكيم تضع اللمسات الأخيرة لحفل تكريم موسيقار الأجيال في أوبرا عمان (صور)

شاركت المطربة ريهام عبد الحكيم جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صور التحضيرات النهائية لحفل تكريم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط – عمان، والمقرر له يوم 20 فبراير الجاري، بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي.

حفل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بدار الأوبرا بمسقط

وقالت المطربة ريهام عبد الحكيم:" مشاركة الأوركسترا في التجهيزات النهائية لحفل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بدار الأوبرا بمسقط - عُمان بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي".

لحظة وصول ريهام عبد الحكيم مسقط

وسبق أن نشرت "ريهام" على صفحتها الشخصية ب"فيس بوك" مقطع فيديو للحظة وصولها مسقط وعلقت قائلة:" سعيدة جدا بوصولي إلي عمان الحبيبة استعدادا لحفلة مميزة على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط " عمان " انتظروني يوم 20 فبراير في حفل تكريم " محمد عبد الوهاب" بقيادة المايسترو ناير ناجي، مستنياكم".

الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم

من ناحية أخرى، تستعد ريهام عبد الحكيم لإحياء حفلين غنائيين يومي 23 و24 فبراير الجاري، في المتحف المصري الكبير، في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

يذكر أن ريهام عبد الحكيم تألقت بعدد كبير من أغاني كوكب الشرق خلال احتفالية السيدة أم كلثوم على مسرح التليفزيون بمبني ماسبيرو، وهي الاحتفالية التي أقامتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني.

حضرت الحفل كوكبة من الفنانين وصناع وأبطال مسلسل "أم كلثوم"، ومنهم صابرين، المخرجة أنعام محمد علي، خالد الصاوي، أحمد شاكر عبد الطيف، هاني كمال، ليلى عز العرب، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة سميرة عيد العزيز، كمال أبو رية، نادية رشاد، محمد أبو داود، الإعلامية سهير شلبي، منال سلامة.

وجاء الحفل في إطار إحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

وتُعدّ أم كلثوم واحدة من أبرز وأهم الشخصيات الفنية فى العالم العربى، حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل. ولدت أم كلثوم فى بيئة متواضعة، لكن بفضل موهبتها الاستثنائية وصوتها الفريد، أصبحت "كوكب الشرق" ورمزًا للفن العربي.

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