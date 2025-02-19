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الحق خزن، انقطاع مياه الشرب اليوم عن 6 مناطق فى القاهرة لمدة 10 ساعات

قطع المياه بالقاهرة،
قطع المياه بالقاهرة، فيتو
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 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة اليوم الأربعاء، نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1200مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاه أمام مستشفى اليوم الواحد.


وأشارت إلى أن المناطق المتضررة بقطع المياه هي “شارع مؤسسة الزكاة بالكامل بجميع متفرعاته – شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته – المرج الشرقية – المرج الغربية – المرج الجديدة – منطقة الخصوص”.


وأوضحت أن قطع المياه عن هذه المناطق اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.


وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.


وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم  01206665125

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