محافظ الإسكندرية يفتتح اليوم أولى فعاليات معرض أهلا رمضان بالرأس السوداء بالسيوف

يفتتح الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، أولى فعاليات معرض اهلا رمضان بمنطقة الرأس السوداء بالسيوف بنطاق حى المنتزة اول شرق المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل اقتراب ايام شهر رمضان المبارك وتوفير كافة المنتجات بأسعار مخفضة.

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عقد اجتماعًا موسعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في تنفيذ منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب شهر رمضان.

ياتى ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات للإستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار جهود محافظة الإسكندرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية والبالغ عددها ٢٦٨ منفذ بيع تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الثابتة وأسواق اليوم الواحد، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط ووضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاه وذلك وفقا للكثافات السكانية بها.



كما أعلن محافظ الإسكندرية عن للبدء في تنظيم معارض “أهلًا رمضان” بجميع أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري، وستتضمن هذه المعارض أركان ثابتة داخل أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تواجد ركن ثابت في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع وجود منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية لتغطي كافة انحاء المحافظة.

وفي الإطار ذاته أكد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتوفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء المحافظة، كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

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